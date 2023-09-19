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Galatasaray'da Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi sözleri! "Çok yakışacak"

Sarı kırmızılılar, UEFA'nın sitesine açıklamalarda bulundu. Buruk: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok yakışan bir marka... Icardi: İlk hedef gruptan çıkmak. Mertens: Bu takımı özel kılan taraftarların ve kulübün tutkusu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Galatasaray'da Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi sözleri! "Çok yakışacak"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Kopenhag maçıyla 'sahne' diyecek. Sarı-kırmızılı ekip, saat 19.45'te Danimarka temsilcisini konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile Mauro İcardi ve Dries Mertens, UEFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

OKAN BURUK: Şampiyonlar Ligi her zaman en büyük hayalimiz. Marşını duyunca tüylerim diken diken oluyor. Topun üzerindeki yıldızları görmek, bir antrenör olarak bile beni heyecanlandırıyor. Sahneler muhteşem. Hakemler muhteşem... Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok sayıda taraftarı var. Bu açıdan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok yakışan bir marka.

MAURO ICARDI: Açıkçası, eğer Şampiyonlar Ligi'ndeysek ilk hedefimiz, mümkün olduğu kadar çok puan toplayıp bir sonraki tura çıkmak. Yaptığınız şeye inandığınızda ve büyük şeyleri başarabileceğinizin farkında olduğunuzda, o zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye'deyken sizden talep yüksek. Sizden önemli başarılar bekliyorlar. Bu beklenti sizi başarıya götürme yolunda motive edici...

DRIES MERTENS: Galatasaray'ı diğerlerinden özel kılan ne? Taraftarların tutkusu, kulübün tutkusu. Yaşamak için harika bir şehir, kulüplerine gerçekten tutkuyla bağlı Galatasaraylı taraftarlar. Harika bir stadyum var. Gerçekten çok şey başaran ama zorlu bir dönemden de geçen bir kulüp... Birkaç yıldır şampiyon olamamışlardı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve başarımızı sürdürmek istiyoruz.

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