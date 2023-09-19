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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Zaha açıklaması!

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çarşamba günü Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 17:31 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 18:08
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Zaha açıklaması!

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çarşamba günü Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak.

Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

"Karşımızda çok iyi bir takım var. Genç, koşan, mücadele eden bir takım. Son 2 senenin şampiyonu kendi liginde. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Amacımız her maçta olduğu gibi kazanmak. Ben ve oyuncularım hazırız. Çarşamba Kopenhag ile oynayacağız. Manchester United maçına sona bakarız."

"ZAHA KADRODA OLACAK"

"Zaha oynayabilecek duruma geldi, kadroda yer alacak."

"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

"Galatasaray'ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktır. İlk düşüncemiz bu. Devamında ne olur bilemem ama şu andaki hedefimiz gruptan çıkmak."

"TAKTİĞE MAÇ MAÇ KARAR VERECEĞİZ"

"Bazen dörtlü, bazen üçlü, birçok şey düşünülebilir. Bunlara maç maç karar vereceğiz. Elimizdeki oyunculara, rakibe göre bunlara karar vereceğiz."

"ZAHA'YI YÜZDE YÜZ GÖRME ŞANSIMIZ OLMADI"

"Zaha'yı yüzde yüz görme şansımız çok olmadı. Hakim son maçta girdikten sonra, oyun içerisinde Icardi'nin istediği topları atabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Zaha'nın da takıma ve hücuma katkı sağlayacağını düşünüyorum."

"GRUPTAKİ BÜTÜN TAKIMLAR EŞİT"

"Gruptaki bütün takımları eşit görüyorum. Kadro olarak favori takımlar var ama benim düşüncem sahada kimin ne yapacağı. Kağıt üzerinde değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor. Burada birçok Avrupa kupası maçında bunu yaşadık. Rakibimiz puan almaya gelecek, iyi savunma yapmamız gerekiyor. Kopenhag iyi bir takım. Grupta herkes kadar şansı olan bir takım. O yüzden rakibimizi önemsiyoruz. Kazanmak için kendi konsantrasyonumuzu en yukarıya çekmemiz gerekiyor."

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