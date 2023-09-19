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Galatasaray Kopenhag maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 19:33
Galatasaray Kopenhag maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri, çabukluk ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Kopenhag maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. Antrenman tam kadro halinde gerçekleştirildi.

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