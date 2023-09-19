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GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Kopenhag'la karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 09:40
GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile Danimarka temsilcisi Kopenhag kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair tüm bilgiler haberimizde...

GALATASARAY KOPENHAG MUHTEMEL 11'LER

G.Saray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Kopenhag: Grabara; Meling, Vavro, Diks, Jelert; Falk, Gonçalves, Elyounoussi; Achouri, Oskarsson, Bardghji.

ZAHA KADRODA OLACAK

Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Wilfried Zaha'nın Kopenhag maçı kadrosunda olacağını açıkladı.

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Devler Ligi'nde oynanacak Galatasaray ile Kopenhag maçı, 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'de başlayacak. Dev mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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