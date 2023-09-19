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Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. A grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Georgi Kabakov düdük çalacak. Sporseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Özellikle maçı şifresiz canlı yayınlayacak kanallar merak ediliyor. Peki, Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 14:10
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Galatasaray - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray A grubunun ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kopenhag maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak. 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak müsabakayı Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edebilirsiniz

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