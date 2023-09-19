Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Angelino: Avrupa'nın en iyileriyle oynamayı dört gözle bekliyoruz!

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino: Avrupa'nın en iyileriyle oynamayı dört gözle bekliyoruz!

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Angelino, Kopenhag maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak kulübümüz için çok önemli. İyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Çok iyi bir takımımız var. Birçok yeni oyuncu geldi ve çok güçlü bir takım oldu. Büyük bir ailenin parçasıyız. Avrupa'nın en iyileriyle oynamayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 18:11
GALATASARAY HABERLERİ - Angelino: Avrupa'nın en iyileriyle oynamayı dört gözle bekliyoruz!

Galatasaraylı futbolcu Angelino, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacakları maçın kulüp için çok önemli olduğunu söyledi.

İspanyol sol bek, yarın saat 19.45'te RAMS Park'ta başlayacak müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kopenhag maçının önemine değinen Angelino, "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak kulübümüz için çok önemli. İyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Aklımızda bir plan var. Umarım yarın sahada bunu en iyi şekilde göstereceğiz." diye konuştu.

Angelino, A Grubu'ndaki şanslarıyla ilgili, "Kulübümüzün tarihini düşününce herkese karşı mücadele etmemiz gerek. Çok iyi bir takımımız var. Birçok yeni oyuncu geldi ve çok güçlü bir takım oldu. Büyük bir ailenin parçasıyız. Avrupa'nın en iyileriyle oynamayı dört gözle bekliyoruz. Her maçta elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Buraya gelene kadar zorlu maçlar oynadık ama buraya gelmeyi başardık. Taraftarımızın desteğiyle Şampiyonlar Ligi'nde en iyilerine karşı kendimizi test etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HER GÜN BİRBİRİMİZE ALIŞIYORUZ"

Takıma giderek alıştığını aktaran Angelino, daha iyiye gideceğini dile getirdi.

Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Her gün birbirimize alışıyoruz. Önümüzdeki günlerde her şey daha iyi olacaktır. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

En sevdiği formasyonun dörtlü savunma olduğuna değinen Angelino, "En iyi sezonumu dörtlü savunmayla geçirmiştim. Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok zorlu. İyi odaklanmam ve hata yapmamam lazım. Bunun öneminin farkındayım." değerlendirmesinde bulundu.

Sol kanatta birlikte görev aldığı Kerem Aktürkoğlu'nun iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen sarı-kırmızılı futbolcu, "Çok önemli, inanılmaz iyi bir oyuncu. Onunla oynamak keyif verici. Her seferinde birbirimize daha fazla alışıyoruz. Tamamlanmış bir bağımız olduğunu söyleyemem ama her seferinde daha da gelişiyoruz. Savunmada da bana çok yardımcı oluyor. Onunla oynamak çok harika." diyerek sözlerini tamamladı

DİĞER
PSG Borussia Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain PSG Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan 13'üncü kez BM Genel Kurulu'na hitap edecek
İsmail Kartal'dan o isme çizik
Icardı durdurulamıyor! G.Saray tarihine geçti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori
Buruk'un Devler Ligi planı ortaya çıktı!
Yüksek Seçim Kurulu sözleşmeli bilişim uzmanı alacak!
KYK YURT YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA - KYK yurt ücreti ve GSB yurt açılış tarihi
TV 8,5 CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"En iyilerle oynamayı dört gözle bekliyoruz!" "En iyilerle oynamayı dört gözle bekliyoruz!" 18:11
Buruk'tan Zaha açıklaması! "Kopenhag maçında..." Buruk'tan Zaha açıklaması! "Kopenhag maçında..." 16:56
İsmail Kartal'dan o isme çizik İsmail Kartal'dan o isme çizik 16:52
Çalhanoğlu'dan endişelendiren haber! Çalhanoğlu'dan endişelendiren haber! 16:38
Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu! 1+1 yıllık imza Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu! 1+1 yıllık imza 16:32
Avrupa elemelerindeki rakipler belli oldu! Avrupa elemelerindeki rakipler belli oldu! 16:04
Daha Eski
Icardı durdurulamıyor! G.Saray tarihine geçti Icardı durdurulamıyor! G.Saray tarihine geçti 15:54
Santarelli Peru galibiyetini değerlendirdi Santarelli Peru galibiyetini değerlendirdi 15:23
Lille - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? Lille - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? 15:23
Real Sociedad - Inter maçı saat kaçta? Real Sociedad - Inter maçı saat kaçta? 15:19
Benfica - Red Bull Salzburg maçı saat kaçta? Benfica - Red Bull Salzburg maçı saat kaçta? 15:15
F.Bahçe'de Cengiz çıkmazı F.Bahçe'de Cengiz çıkmazı 15:13