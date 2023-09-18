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Okan Buruk'tan 40 maçın ardından çeken istatistik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de sarı kırmızılı takımın başında 40. maçına çıkarken, istatistiki başarısıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 12:51 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 13:16
Okan Buruk'tan 40 maçın ardından çeken istatistik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın başına geçtiği geçen sezondan bu yana başarılı bir performans sergiliyor.

2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlamasının yanı sıra istatistikleriyle de dikkat çeken teknik direktör Buruk, 4-2'lik Antalyaspor maçında Galatasaray'ın başında 40. Süper Lig karşılaşmasına çıktı.Sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çıktığı bu müsabakalarda tam 31 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç berabere sona ererken, 4 maç ise yenilgiyle sonuçlandı.

Galatasaray Süper Lig'de 40 maçta 98 puan toplarken, Buruk 2.45 gibi yüksek bir puan ortalaması tutturdu.

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