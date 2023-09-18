Okan Buruk'tan 40 maçın ardından çeken istatistik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın başına geçtiği geçen sezondan bu yana başarılı bir performans sergiliyor.

2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlamasının yanı sıra istatistikleriyle de dikkat çeken teknik direktör Buruk, 4-2'lik Antalyaspor maçında Galatasaray'ın başında 40. Süper Lig karşılaşmasına çıktı.Sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çıktığı bu müsabakalarda tam 31 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç berabere sona ererken, 4 maç ise yenilgiyle sonuçlandı.

Galatasaray Süper Lig'de 40 maçta 98 puan toplarken, Buruk 2.45 gibi yüksek bir puan ortalaması tutturdu.