Gaşatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! O yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gözden çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u konuk etti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u konuk etti.
Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, Kerem Aktürkoğlu ile 7. dakikada 1-0 öne geçti.
Cimbom, 29. dakikada yine Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı.
Yıldız stoper 42. dakikada skoru 3-0 yaptı.
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Samsunspor oldu.
46. dakikada Landry Dimata takımının ilk golünü kaydetti.
60. dakikada ise Carlo Holse'nin bulduğu gol, farkın 1'e inmesini sağladı.
Son sözü söyleyen Mauro Icardi, Hakim Ziyech'in 67. dakikada çektiği şuta kafa vurdu ve topu ağlara gönderdi.
Cimbom sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Teknik direktör Okan Buruk karşılaşmada 5 değişiklik hakkını da kullandı.
O İSMİN BİLETİ KESİLDİ!
Buruk ilk olarak 46. dakikada Tete'yi oyundan aldı ve Hakim Ziyech'i sahaya sürdü.
49 yaşındaki çalıştırıcı Tete'yi Kopenhag maçında kullanmayı düşünüyor.
62. dakikada ise tecrübeli yıldız Dries Mertens'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.
Taraftarın karşısında ilk kez çıkan Tanguy Ndombele, 75. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine girdi.
86. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu ile Lucas Torreira oyundan alınırken Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan sahada yerlerini aldı.
Ancak Okan Buruk kenarda oturan isimlerden birini sahaya sürmedi.
Portekizli yıldız Sergio Oliveira'nın mücadelede süre alması bekleniyordu.
Buruk, geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan tecrübeli isme şans vermedi.
Okan Buruk'un Sergio Oliveira'nın biletini kestiği ifade ediliyor.
Yaz transfer döneminde Celta Vigo ve Al-Sadd, yıldız isim için Galatasaray'ın kapısını çalmıştı.
Al-Sadd'ın 8 milyon euroluk bonservis teklifi dikkat çekmesine karşın anlaşma gerçekleşmemişti.
Sergio Oliveira bu sezon 7 maçta süre aldı.
Portekizli oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ve 1 asiste imza attı.
Oliveira'nın bonservis değeri 7 milyon euro.