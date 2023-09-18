Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Samsunspor'a attığı gol gündem oldu!

Futbolcunun golü Avrupa basınında geniş yer buldu.
İngiliz basını, Galatasaray'ın dördüncü golünü manşetlere taşıdı, "Pozisyon Ziyech'e asist, Icardi'ye gol olarak yazıldı.
Gol sosyal medya platformlarında viral hale geldi ve birçok kişi bunu Puskas ödülüne aday olarak gösterdi" diye yazdı.
ZIYECH'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Hollanda basınındaki haberlerde, "Ziyech yeni takımında harika bir asistle başladı.
Galatasaray'ın galibiyetinde pay sahibi oldu. Bu sert şuta Icardi'nin bilinçli bir şekilde yaptığı müdahale ile topun yönünü değiştirerek filelerle buluşturması dikkate değerdi" ifadelerine yer verildi.
İngiliz basınında "Icardi, Hakim Ziyech'in muhteşem golünü çaldı" ifadesi dikkat çekti: "Hakim Ziyech, yetenekli sol ayağıyla Mauro Icardi'nin kafasının üzerinden geçen şimşek bir vuruş yaptı ve fileleri sarstı.
Pozisyon Ziyech'e asist, Icardi'ye gol olarak yazıldı. Gol sosyal medya platformlarında viral hale geldi ve birçok kişi bunu Puskas ödülüne aday olarak gösterdi.
Galatasaray'daki Ziyech etkisi yüzleri güldürürken, teknik kadroya göre bu durum, "Kaliteli oyuncular birbirini daha iyi anlıyor" şeklinde yorumlandı. Okan Buruk ve ekibinin, Ziyech ile beraber Zaha'nın da takıma girmesiyle beraber Icardi'nin de oyun içerisinde etkinliğinin artacağına inandıkları belirtildi.
Cimbom'da flaş transferlerinin takıma oturmasıyla beraber geçen sezon önemli maçlarda attığı gollerle büyük katkı veren Arjantinli yıldızın etkinliğinin yeni kadro mühendisliğiyle yükselmesinin beklendiği ifade edildi. (Milliyet)