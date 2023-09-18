Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Samsunspor'a attığı gol gündem oldu!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Samsunspor'a attığı gol gündem oldu!

Galatasaray son olarak Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Samsunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelede sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin Samsunspor'a karşı kaydettiği gol Avrupa'da gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 11:39
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Samsunspor'a attığı gol gündem oldu!

Futbolcunun golü Avrupa basınında geniş yer buldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Samsunspor'a attığı gol gündem oldu!

İngiliz basını, Galatasaray'ın dördüncü golünü manşetlere taşıdı, "Pozisyon Ziyech'e asist, Icardi'ye gol olarak yazıldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Samsunspor'a attığı gol gündem oldu!

Gol sosyal medya platformlarında viral hale geldi ve birçok kişi bunu Puskas ödülüne aday olarak gösterdi" diye yazdı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Samsunspor'a attığı gol gündem oldu!

ZIYECH'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Hollanda basınındaki haberlerde, "Ziyech yeni takımında harika bir asistle başladı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Samsunspor'a attığı gol gündem oldu!

Galatasaray'ın galibiyetinde pay sahibi oldu. Bu sert şuta Icardi'nin bilinçli bir şekilde yaptığı müdahale ile topun yönünü değiştirerek filelerle buluşturması dikkate değerdi" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Samsunspor'a attığı gol gündem oldu!

İngiliz basınında "Icardi, Hakim Ziyech'in muhteşem golünü çaldı" ifadesi dikkat çekti: "Hakim Ziyech, yetenekli sol ayağıyla Mauro Icardi'nin kafasının üzerinden geçen şimşek bir vuruş yaptı ve fileleri sarstı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Samsunspor'a attığı gol gündem oldu!

Pozisyon Ziyech'e asist, Icardi'ye gol olarak yazıldı. Gol sosyal medya platformlarında viral hale geldi ve birçok kişi bunu Puskas ödülüne aday olarak gösterdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Samsunspor'a attığı gol gündem oldu!

Galatasaray'daki Ziyech etkisi yüzleri güldürürken, teknik kadroya göre bu durum, "Kaliteli oyuncular birbirini daha iyi anlıyor" şeklinde yorumlandı. Okan Buruk ve ekibinin, Ziyech ile beraber Zaha'nın da takıma girmesiyle beraber Icardi'nin de oyun içerisinde etkinliğinin artacağına inandıkları belirtildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Samsunspor'a attığı gol gündem oldu!

Cimbom'da flaş transferlerinin takıma oturmasıyla beraber geçen sezon önemli maçlarda attığı gollerle büyük katkı veren Arjantinli yıldızın etkinliğinin yeni kadro mühendisliğiyle yükselmesinin beklendiği ifade edildi. (Milliyet)

DİĞER
Songül Karlı'nın gözlüklü tarzına övgüler yağdı! Dekolte kraliçesi Songül Karlı'dan cüretkar pozlar...
TCMB'den bankalara yeni TL talimatı: KKM'de yeni adım kredi muafiyetinde artış! Piyasaların gözü faiz kararında
Kuntz'a ödenecek rakam belli oldu!
Buruk'tan flaş karar! Devler Ligi'nde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk'tan Hakim Ziyech kararı!
G.Saray - Kopenhag maçı saat kaçta?
MEVLİD KANDİLİ 2023 NE ZAMAN? - Mevlid Kandili mesajları dualı (Resimli)
DİKKAT! İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI AFAD 2023 | SON BAŞVURU TARİHİ...
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek konuşuyor | CANLI Dursun Özbek konuşuyor | CANLI 11:17
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! 11:09
Hellas Verona - Bologna maçı saat kaçta? Hellas Verona - Bologna maçı saat kaçta? 10:59
Feyenoord - Celtic maçı saat kaçta? Feyenoord - Celtic maçı saat kaçta? 10:32
Lazio - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Lazio - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 10:27
Salernitana - Torino maçı saat kaçta? Salernitana - Torino maçı saat kaçta? 10:18
Daha Eski
1.Lig'de Arda Turan fırtınası! Namağlup... 1.Lig'de Arda Turan fırtınası! Namağlup... 10:17
Granada - Girona maçı saat kaçta? Granada - Girona maçı saat kaçta? 10:09
PSG - Borussia Dortmund maçı saat kaçta? PSG - Borussia Dortmund maçı saat kaçta? 09:57
G.Saray'ın Avrupa'daki rakipleri tökezledi! G.Saray'ın Avrupa'daki rakipleri tökezledi! 09:54
Kuntz'a ödenecek rakam belli oldu! Kuntz'a ödenecek rakam belli oldu! 09:50
Milan - Newcastle United maçı saat kaçta? Milan - Newcastle United maçı saat kaçta? 09:48