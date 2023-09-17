Yıldızların gecesi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki şovu sürüyor... Milli ara öncesinde Trabzonspor ve Gaziantep FK'yi deviren sarı-kırmızılılar, Samsunspor'u da yıldızlarıyla mağlup etti. Rams Park'ta gecenin açılışını 7. dakikada Mertens'in asistinde Kerem Aktürkoğlu yaptı. Aslan'ın milli yıldızı 29'da yine Mertens'in gol pasında nefis bir tek vuruşla farkı ikiye çıkarttı. İlk yarının flaş ismi Kerem, 42'de bu kez Abdülkerim'in golünde asisti yapan isimdi. Aslan ilk yarıyı 3-0'lık üstünlükle tamamlamayı başardı.

SIRADA KOPENHAG SINAVI VAR

İkinci yarıda ise kısa süreli bir şok yaşandı. Henüz ilk dakika dolmadan 46'da Dimata, sonra 60'ta Holse durumu 3-2'ye getirdi. Fakat sahneye yine Mauro İcardi çıktı... Yeni transfer Hakim Ziyech'in 67'deki şutunda kafasıyla son anda araya giren süper yıldız, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla takımını bir kez daha galibiyete taşıdı. Süper Lig'de son üç maçını kazanarak 10 puanla liderliğe çıkan Aslan, artık gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Yeni hedef Çarşamba 19.45'te Kopenhag'ı devirmek...

YENİLERDEN SÜPER AÇILIŞ

Bu sezon birbirinden flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yıldızlar yavaş yavaş kadroya girmeye başlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Samsunspor karşısındaki mücadelesinde de Hakim Ziyech ve Ndombele ilk kez sahaya çıktı. ZİYECH, 46'da Tete'nin yerine girdi. Faslı yıldız, İcardi'nin golünde başroldeydi. Maç sonunda, "Onun attığını fark etmedim. İçeri girdiğimizde de şakalaştık, o atmış" dedi. 75'te Kerem Demirbay'ın yerine giren Ndombele de kısa süre içinde kalitesini gösterdi.

"SERİMİZ SÜRECEK"

Okan Buruk üst üste gelen galibiyetlerden memnun olduğunu söyledi. Son 3 maçta 9 gol attıklarını hatırlatan Buruk, "Bu önemli. Olumlu olan ofansif gücümüzü artırmamız. Ziyech'i 45 dakika görmek istedim. Daha Zaha bu takıma katılacak. Tete de ilk yarıda iyi işler yaptı. Önde daha kalabalık oluyoruz. Beklerimizin hücum bindirmeleri bizim için önemli. Son derece olumlu işlere imza attık 3'te 3 yaptık. Galibiyet serimizi gelecek haftalarda da sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ZAHA KADRODA YOK

Taraftarın merakla beklediği Wilfried Zaha, dün de kadroda kendine yer bulamadı. Bir süredir bireysel program uygulanan Fildişi Sahilli yıldızın henüz hazır olmadığı bildirildi. Zaha'nın Kopenhag maçında kadroda olması bekleniyor.

EZBERİNİ BOZMADI

Okan Buruk, Samsunspor karşısına beklenen kadroyla çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Molde ve ligin 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında kullandığı ilk 11'i dün de sahaya sürdü.

MERTENS'TEN RESİTAL

Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 6 maçta 2 gol ve 1 asist yapan Mertens, bu sezon ligde imk kez skor tabelasına etki etti. Belçikalı yıldız, Kerem'e 2 asist yaptı. Maç sonunda ise, "Buraya geldiğimde G.Saray'ı şampiyon yapmak istiyordum. Tekrar bu mutluluğu yaşamak istiyorum" dedi.