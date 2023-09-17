Rekor kırdık

Kemerburgaz'daki toplantısında Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray'ın gelirlerini artırdıklarını söyledi. Bu sezonki gelirlerinin 218 milyon Euro olduğunu aktaran Timur, "Bu tarihin en yüksek geliridir. Bir önceki sezon gelirimiz 79.9 milyon Euro'ydu. Bu 218 milyon Euro'ya giden iş, yayın geliri bu kadar düşerken yapıldı. Bu sezonki futbolcu maaş gideri, toplam gelirimizin yüzde 22.5 oldu. Bu da tarihin en düşük seviyesidir. Bunun içinde oyuncular için olan sponsorluk yok" dedi.

Her türlü denetime hazır olduğunu vurgulayan Erden Timur, "TFF'ye UEFA'ya veya bağımsız kuruluşuna kadar çağrıda bulunuyorum. Herkes bizi onlarca kez denetlesin. Ahlaklı ve doğru bir şekilde iş yapmanın bu memleketteki karşılığı körü körüne, bilmeden, verisiz ve gayretsiz eleştirilmek olmaması lazım. Rakip takımlar bazı şeyler konuşuyor. Her türlü denetime hazırım. Buna tüm sözleşmeler dahil. Herkesin, 'Bu kelimesi kelimesine doğrudur' demesini istiyorum, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

MAAŞ BÜTÇESİ 39 MİLYON EURO

Bu sezonki net ücret giderlerinin 49.1 milyon Euro olduğunu söyleyen Başkanvekili Erden Timur, "Sponsorlukları çıkardığımızda maaş bütçesinin Galatasaray'a maliyeti 39.1 milyon Euro'ya düşüyor. Bugüne kadarki en çok yıldız oyuncuyla kurulan takımlardan bir tanesi. Türk futbol tarihinde ilk kez böyle bir kadro kuruldu. Bu yıl kadromuzda 13 Drogba, Sneijder, Melo ayarında futbolcumuz var" diye konuştu.