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Galatasaray, Kopenhag maçına hazırlıklarına startı verdi

Galatasaray, Kopenhag'la 20 Eylül'de oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için hazırlıklarına ara vermeden başladı. Devler Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar yoğun bir fikstür içine giriyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 12:39 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 13:52
Galatasaray, Kopenhag maçına hazırlıklarına startı verdi

Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışması ve üçe üç oyunun ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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