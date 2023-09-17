Galatasaray, Kopenhag maçına hazırlıklarına startı verdi

Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışması ve üçe üç oyunun ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürecek.