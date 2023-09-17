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GALATASARAY HABERİ: Ndombele ve Ziyech ne yaptı? İşte ilk maç performanları

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Yeni transferler Hakim Ziyech ve Ndombele oyuna sonradan dahil olarak ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı. Peki Ziyech ve Ndombele ilk maçlarında ne yaptı? İşte o istatistikler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 11:00
GALATASARAY HABERİ: Ndombele ve Ziyech ne yaptı? İşte ilk maç performanları

Galatasaray'ın yeni transferleri Ziyech ve Ndombele, Samsunspor maçıyla siftah yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele ve Ziyech ne yaptı? İşte ilk maç performanları

Maça sonradan dahil olan iki yıldız da ilk karşılaşmalarına RAMS Park'ta seyircinin önünde çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele ve Ziyech ne yaptı? İşte ilk maç performanları

Teknik direktör Okan Buruk, Hakim Ziyech'i ikinci yarıda Tete'nin yerine oyuna aldı.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele ve Ziyech ne yaptı? İşte ilk maç performanları

İstekli görüntüsüyle dikkat çeken Faslı yıldız, savunma arkasına attığı paslarla dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele ve Ziyech ne yaptı? İşte ilk maç performanları

ASİST YAPTI!
Hücumu yönlendiren isimlerden biri olan Ziyech, 67. dakikada yaptığı asistle sahne aldı.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele ve Ziyech ne yaptı? İşte ilk maç performanları

Ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Hakim Ziyech'in şutuna kafasıyla klas bir dokunuş yapan Mauro Icardi fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele ve Ziyech ne yaptı? İşte ilk maç performanları

29 kez topla buluşan Ziyech, %64,7 pas isabetiyle oynadı. 2 şut pası veren Faslı oyuncu, 2 defa da şut çekti.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele ve Ziyech ne yaptı? İşte ilk maç performanları

NDOMBELE 75'DE GİRDİ
Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Tanguy Ndombele 75. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu.

GALATASARAY HABERİ: Ndombele ve Ziyech ne yaptı? İşte ilk maç performanları

16 defa topla buluşan Fransız orta saha, bu topların 12'sini olumlu kullanarak %91,7 pas isabeti yaptı.

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