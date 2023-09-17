GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

"MERTENS'İN ÇIKIŞINI GÖRMEDİM"

Dries Mertens ile aralarında bir problem olmadığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "O anda Mertens'in çıkışını görmedim. Bir şeyle ilgileniyordum, kaçırdım. Yoksa Mertens benim en değer verdiğim insanlardan biri. Takım içerisinde hiçbir zaman yapacak biri de değil. 3-4 gün sonra bir maç oynayacağız. Bunu düşünerek Mertens'i oyundan aldım. İyi işler yaptı. Çıkarken görmedim" şeklinde konuştu.