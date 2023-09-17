Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Samsunspor'u 4-2 ile geçerek haftayı kayıpsız kapattı. Mücadelenin 62. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakan Belçikalı yıldız Dries Mertens'in teknik direktör Okan Buruk'a tavrı dikkat çekti. İşte o anlar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 10:42
GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Ligde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada ligin yeni takımlarından Samsunspor'u konuk etti.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Süper Lig'e verilen milli maç arasından önce son olarak deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan ve 3-0'lık galibiyetle dönen Galatasaray, yaklaşık 2 hafta sonra sahaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Galatasaray rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (4), Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor karşılaşmasında Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile mücadele etti.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Molde ve ligin 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında kullandığı ilk 11'i Samsunspor müsabakasına da sahaya sürdü.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

ÜÇ YENİ TRANSFER İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, kadroda yer aldı.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Tottenham takımından renklerine bağladığı Kolombiyalı savunma oyuncusu Sanchez, Fransız orta saha Ndombele ile Chelsea'den alınan Ziyech, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer maça çıkan ancak bir süredir bireysel program uygulanan Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'ya ise kadroya yer verilmedi.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Karşılaşmada dakikalar 62'yi gösterirken şok bir olay yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries Mertens'in yerine Barış Alper Yılmaz'ı oyuna aldı.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Karardan memnun olmadığı gözlenen Belçikalı yıldız, Buruk'u görmezden gelerek yedek kulübesine geçti.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

"MERTENS'İN ÇIKIŞINI GÖRMEDİM"

Dries Mertens ile aralarında bir problem olmadığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "O anda Mertens'in çıkışını görmedim. Bir şeyle ilgileniyordum, kaçırdım. Yoksa Mertens benim en değer verdiğim insanlardan biri. Takım içerisinde hiçbir zaman yapacak biri de değil. 3-4 gün sonra bir maç oynayacağız. Bunu düşünerek Mertens'i oyundan aldım. İyi işler yaptı. Çıkarken görmedim" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

İşte o anlar...

GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

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GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

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