GALATASARAY HABERİ - Dries Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...

Ligde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada ligin yeni takımlarından Samsunspor'u konuk etti.
Ligde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada ligin yeni takımlarından Samsunspor'u konuk etti.
Süper Lig'e verilen milli maç arasından önce son olarak deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan ve 3-0'lık galibiyetle dönen Galatasaray, yaklaşık 2 hafta sonra sahaya çıktı.
Galatasaray rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (4), Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi kaydetti.
Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor karşılaşmasında Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile mücadele etti.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.
Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Molde ve ligin 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında kullandığı ilk 11'i Samsunspor müsabakasına da sahaya sürdü.
ÜÇ YENİ TRANSFER İLK KEZ KADRODA
Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, kadroda yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Tottenham takımından renklerine bağladığı Kolombiyalı savunma oyuncusu Sanchez, Fransız orta saha Ndombele ile Chelsea'den alınan Ziyech, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.
Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer maça çıkan ancak bir süredir bireysel program uygulanan Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'ya ise kadroya yer verilmedi.
Karşılaşmada dakikalar 62'yi gösterirken şok bir olay yaşandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries Mertens'in yerine Barış Alper Yılmaz'ı oyuna aldı.
Karardan memnun olmadığı gözlenen Belçikalı yıldız, Buruk'u görmezden gelerek yedek kulübesine geçti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"MERTENS'İN ÇIKIŞINI GÖRMEDİM"
Dries Mertens ile aralarında bir problem olmadığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "O anda Mertens'in çıkışını görmedim. Bir şeyle ilgileniyordum, kaçırdım. Yoksa Mertens benim en değer verdiğim insanlardan biri. Takım içerisinde hiçbir zaman yapacak biri de değil. 3-4 gün sonra bir maç oynayacağız. Bunu düşünerek Mertens'i oyundan aldım. İyi işler yaptı. Çıkarken görmedim" şeklinde konuştu.
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