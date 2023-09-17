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Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum: Galatasaray'ın çarşamba günü oynayacağı maç...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u 4-2 mağlup ederek Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral buldu. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray - Samsunspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 06:50
Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum: Galatasaray'ın çarşamba günü oynayacağı maç...

İlk 45 dakika iyi bir Galatasaray vardı. Her şeyden önce 10 kişi birden defans yapabiliyor ve hücuma çabuk çıkıyorlardı. Defans ile hücum arasında da orta saha bağlantısı bu karşılaşmada iyiydi. Zaten birbirlerini tanıyan oyuncuların yaptığı şovlarla çok güzel goller attılar. İlk yarıyı da 3-0 bitirmeleri büyük bir avantajdı. Neden? Çünkü Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile çok kritik bir maç oynayacaklardı. 60. dakikadan sonra Okan hoca rahat rahat değişiklikler yapabilirdi. Ancak sarı-kırmızılılar açısından böyle olmadı.

İkinci yarının başında yedikleri gol onları telaşlandırdı. İkinci gol de gelince herkes 'acaba' demeye başladı. Fakat Galatasaraylı taraftarlar, ne zaman 'acaba' dese sahneye Mauro İcardi çıkıyor ve o 'acaba'yı ortadan kaldırıyor.

İkinci yarıda Galatasaray zaman zaman kopuk oynadı ve bu bölümde de kalesinde golü gördüler zaten. Haliyle bu maç lig için önemli ama Galatasaray'ın çarşamba günü oynayacağı maçın neticesi sarı-kırmızılıların Avrupa maceralarının ne olacağını gösterecek.

Samsunspor, bu sene çok takımın başını yakar. Daha henüz yeniler, ısınma turlarını atıyorlar ama iyi şeyler yapacaklar gibi geliyor bana.

Maçın hakemi Cihan Aydın, genç bir isim. Bu tip seyircinin önünde düdük çalmak zordur ama eğilmeden, bükülmeden düdük çaldı, bravo. Bu gençler hata da yapsalar ben hata olarak bakarım. 'Tilki gibi düşünmedi, çakal gibi hareket etmedi' derim. Hakem için de en önemli şey ona güven duymaktır. Hata yapacaktır ama aynı hatayı iki defa yapmayacaktır.

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