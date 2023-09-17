Aşağı çekmeye çalışıyorlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz'da yapımı süren Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen divan kurulu toplantısında görevde bulundukları 14 aylık süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüplerin yaşaması için gelirlerini arttırmaya ihtiyacı olduğunu belirten Özbek, "Galatasaray Kulübü tarihinde rekor seviyede sponsorluklara imza attık. Onun için gelirimiz 200 milyon euro'nun üzerine çıkıyor. Sponsorluklarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yeni anlaşmalar da yapacağız" dedi. Mali ve sportif başarılarında birlik ve beraberliğin etkili olduğunu aktaran Başkan Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

SPORTİF BAŞARIDA ÖNDEYİZ

"Yaptığımız tüm çalışmaların bir gayesi var. Galatasaray'ımızı rekabet ettiği tüm branşlarda sürdürülebilir sportif başarıyla çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakmak. Bugün için tüm camiamızda bir sevgi iklimine ihtiyaç olduğunu söyledik. Bu sevgi iklimini sağlamamız durumunda her türlü zorluğu yeneceğimize inandık. Bugün geldiğimiz nokta da tam bunun tezahürü. Bugün projelerimizi yapıyoruz, gelirlerimizi artırdık, sportif başarılarda en öndeyiz. Bunun bir tek sebebi, camiamızda oluşan sevgi ve barış iklimi. Eğer onu kaybedersek bu önemli projeleri yapmayız, başarılı olamayız."

SÖYLEMEYE KORKUYORUM

Florya projesinin Galatasaray'ın geleceğini dizayn edeceğine değinen Özbek, "Artık rakam telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü konuştukça sataşmalar, etrafta bizi paçamızdan aşağı çekmeye çalışan insanlar artıyor. Bir koalisyon var karşımızda. Birisi bir yerden saldırıyor, ötekisi ona yol gösteriyor, ötekisi öteki taraftan saldırıyor. Dillerinde Galatasaray'dan başka bir şey yok. Buradan onlara sesleniyorum. Biz yukarı gitmeye çalışıyoruz. Sen de benimle gel yukarı. Ancak onlar, 'Hayır sen yukarı gitme. Ben seni aşağı çekeyim.' anlayışında. Onun için bazı şeyleri telaffuz etmeye korkuyorum" ifadesini kullandı.

TİMUR GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATTI

Divan Kurulu Toplantısı'nda Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Galatasaray'a çok büyük katkı verdiğini belirten Özbek, "Erden kardeşim, gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve Türk futbol tarihinin en yüksek değerli kadrosunu kurulmasında da çok büyük katkıları oldu. Nerede Galatasaray'ın ihtiyacı varsa, sponsorluklarda, inşaatlarımızda orada. Kendisine şahsım, yönetim kurulum ve Galatasaray camiası adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÖNCELİKLE BİRİNCİ FAZI BİTİRECEĞİZ

Galatasaray divan kurulu toplantısı, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılırken üyeler bu sayede inşaatın son halini de görmüş oldu. Florya'yı bir an önce taşıyabilmek için ilk faz üzerinde yoğunlaştıklarını belirten Başkan Dursun Özbek, "Birinci fazda 14 bin 500 metrekare kapalı saha var. Beş kat. Bunun altında otoparkımız var. Yukarda konaklama tesisimiz var. Soyunma odaları son derece modern. Galatasaray'a yakışır bir tesis yapıyoruz. Çok kısa sürede bitireceğiz çünkü acelemiz var" diye konuştu.

FLORYA KREDİSİ BİTECEK

Başkan Dursun Özbek, Florya'daki araziyi almak için kullandıkları 1 milyar 85 milyon liralık kredinin 848 milyon TL'sini ödediklerini açıkladı. Ziraat Bankası yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirten Özbek, "1 milyar 85 milyon liralık borcumuzun 848 milyon lirasını ödedik. Faizler artık rahatsız edici boyutlara geldi. Şu anda pazarlık halindeyiz. Tamamını kapatmak için bir teklif sundum. Cuma günü bir toplantı yaptık. Büyük ihtimal kabul edecekler" dedi.