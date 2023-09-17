Haberler Galatasaray 19 maçtır kaybetmiyor

19 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılılar evinde oynadığı son 19 Süper Lig maçını kaybetmedi. Galatasaray bu karşılaşmalarda 17 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Aslan, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son kulüp rekoru kırdığı Mayıs 2017- Kasım 2019 arasındaki 41 karşılaşmalık dönemde yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 06:50
19 maçtır kaybetmiyor
Sarı-kırmızılılar evinde oynadığı son 19 Süper Lig maçını kaybetmedi. Galatasaray bu karşılaşmalarda 17 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Aslan, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son kulüp rekoru kırdığı Mayıs 2017- Kasım 2019 arasındaki 41 karşılaşmalık dönemde yaşadı.
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