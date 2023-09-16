Transferde flaş Ndombele gerçeği! Galatasaray'a gelmek için...

Galatasaray'ın Ndombele transferiyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Ndombele transferiyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, bu sezon yaptığı takviyelerle yankı uyandırdı.
Dünyaca ünlü yıldızları renklerine bağlayan Cimbom, iddiasını konuşturdu.
Devler sahnesinde A Grubu'nda mücadele verecek Galatasaray, Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih ile yarışacak.
Transfer döneminde uzun süren bir operasyon yürüten Cimbom, orta sahasını Ndombele ile güçlendirdi.
Sarı-kırmızılılar, Fransız yıldızı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladı.
Ndombele'nin satın alma opsiyonu ise 15 milyon euro olarak belirlendi.
GENOA'YI REDDETTİ!
26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a gelmeden önce İtalya'dan teklif aldığı iddia edildi.
Çizme ekibi Genoa'nın talip olduğu Ndombele'nin bu teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.
La Repubblica'da yer alan habere göre; Ndombele'nin kulübü Tottenham'dan yeşil ışık alan Genoa, oyuncudan ret cevabı aldı.
Genoa yetkilileriyle görüşen Ndombele, "Siz yeni yükselen bir kulüpsünüz. Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum." diyerek teklifi geri çevirdi.