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Transferde flaş Ndombele gerçeği! Galatasaray'a gelmek için...

Son dakika spor haberi: Bu sezonki transferlerle dikkat çeken Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak istiyor. Son olarak Tottenham'dan Ndombele ve Davinson Sanchez'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, iki yıldızı da Devler Ligi listesine ekledi. Ndombele'nin Galatasaray'a gelmek için İtalya'dan gelen teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı. İşte o takım ve detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 12:15
BURAK ŞENTÜRK
Transferde flaş Ndombele gerçeği! Galatasaray'a gelmek için...

Galatasaray'ın Ndombele transferiyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Transferde flaş Ndombele gerçeği! Galatasaray'a gelmek için...

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, bu sezon yaptığı takviyelerle yankı uyandırdı.

Transferde flaş Ndombele gerçeği! Galatasaray'a gelmek için...

Dünyaca ünlü yıldızları renklerine bağlayan Cimbom, iddiasını konuşturdu.

Transferde flaş Ndombele gerçeği! Galatasaray'a gelmek için...

Devler sahnesinde A Grubu'nda mücadele verecek Galatasaray, Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih ile yarışacak.

Transferde flaş Ndombele gerçeği! Galatasaray'a gelmek için...

Transfer döneminde uzun süren bir operasyon yürüten Cimbom, orta sahasını Ndombele ile güçlendirdi.

Transferde flaş Ndombele gerçeği! Galatasaray'a gelmek için...

Sarı-kırmızılılar, Fransız yıldızı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladı.

Transferde flaş Ndombele gerçeği! Galatasaray'a gelmek için...

Ndombele'nin satın alma opsiyonu ise 15 milyon euro olarak belirlendi.

Transferde flaş Ndombele gerçeği! Galatasaray'a gelmek için...

GENOA'YI REDDETTİ!
26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a gelmeden önce İtalya'dan teklif aldığı iddia edildi.

Transferde flaş Ndombele gerçeği! Galatasaray'a gelmek için...

Çizme ekibi Genoa'nın talip olduğu Ndombele'nin bu teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.

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