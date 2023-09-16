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Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Yılport Samsunspor maçında da ağları havalandırdı. Icardi bu golle Burak Yılmaz'ı yakaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 23:01
Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti!

Süper Lig 5. hafta maçında sahasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray maçtan 4-2 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

67. dakikada Hakim Ziyech'in vuruşunda topa kafayla müdahale ederek ağlara yollayan Mauro Icardi, ilk 11 çıktığı son 11 Süper Lig maçında da gol attı.

Toplamda 18 gole ulaşan Mauro Icardi, 2007/08'den bu yana en uzun gol atma serisinin sahibi olan Burak Yılmaz'ın (11 maç; Mayıs-Kasım 2011) rekorunu egale etti.

Mauro Icardi ayrıca 2022/23'ten bu yana Süper Lig'de en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.

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