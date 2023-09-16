Kerem Aktürkoğlu: Milli takımdaki olaydan sonra zor kendime geldim

Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu yıldızlaşan isim oldu.

2 gol 1 asist kaydeden milli futbolcu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KEREM'İN SÖZLERİ:

Milli Takım'daki yaşadığım olaydan sonra zor kendime geldim. İlk defa böyle bir şey yaşadım. İdmanlara da katılamadım. Ama böyle dönmek çok güzel.

Geçen sene asist kralı oldum, bu sene de hem gol hem asistlerle iyi başladığımı düşünüyorum. Takım olarak birbirimize destek olarak güzel galibiyetler alıyoruz.

Ljubliana maçında Mertens'e yaptığım asistten sonra ''Ne vurdun'' demiştim, o da bugün bana aynı şeyi söyledi. ''Senden öğrendim'' dedim.