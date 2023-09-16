Haberler Galatasaray Hedef 3 puan

Hedef 3 puan

Galatasaray, lige dönüşte evinde Samsunspor'u konuk ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Hedef 3 puan

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray milli ara sonrasında bugün Rams Park'ta Samsunspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar sezona Kayserispor beraberliği ile başlamıştı. Ardından da Trabzonspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etmeyi başarmıştı. Cimbom bugün Karadeniz temsilcisini de devirerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk da karşılaşma öncesinde öğrencilerine bir motivasyon konuşması yaptı. Başarılı çalıştırıcı kazanarak yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Özellikle iç saha maçlarında puan kaybı istemediğini hatırladı.

İLK 11'İ DEĞİŞTİRMİYOR

Okan Buruk, Samsunspor karşısında yeni sezonda kullandığı ana oyuncularını sahaya sürecek. Yeni transferlerden Angelino, Kerem Demirbay ve Tete sahada olacak. Genç çalıştırıcı, 3 yerli tercihini Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu'ndan yana kullanacak. Buruk, geçen yıl şampiyonluğu getiren ana taktiğini bu sezon da sürdürecek. Cimbom yine 6-7 oyuncuyla rakip kaleye saldıracak. Topun kaybedildiği yerde karşı pres uygulanacak. Meşin yuvarlak yeniden kazanılmaya çalışılacak. Okan Buruk'un bugün en büyük kozu her zamanki gibi Mauro İcardi olacak.

50 BİN ASLAN HAZIR

Milli ara sonrasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu mücadeleye her zaman olduğu gibi yoğun ilgi gösteriyor. Rams Park'ta bugün yine boş koltuk kalmayacak. 50 bin taraftar takımlarını coşkuyla destekleyecekler.

61. RANDEVU

Cimbom ile Samsunspor 61. defa karşı karşıya gelecekler. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 39 galibiyeti bulunuyor. 7 defa da kaybetti. 14 maç beraberlikle tamamlandı. Galatasaray, Samsunspor'a son olarak 26 Ocak 2005 tarihinde kaybetmişti. 18 yıldır yenilgi yüzü görmüyor. Bu tarihten sonra oynanan 4 mücadeleyi de sarı-kırmızılı takım kazandı.

GOL YEMEYEN TEK TAKIM

Süper Lig'de 20 takımın 19'u kalesinde gol gördü. Oynadığı tüm maçlarda kalesini gole kapatan tek takım Galatasaray. Cimbom, Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor'u 2-0, Gaziantep FK'yı ise 3-0 mağlup etti. Aslan gol yememe serisini sürdürerek yine galibiyet elde etmeyi planlıyor.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, K.Demirbay, Tete, K.Aktürkoğlu, Mertens, Icardi

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Schindler, Taylan, Ntcham, Bola, Emre, Fofana, Marius

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