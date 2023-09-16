Hakim Ziyech gol sonrası Icardi ile konuşmayı anlattı

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor'u 4-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların gollerini Kerem Aktürkoğlu (2), Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 10 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluş mikrofonuna konuşan Hakim Ziyech galibiyeti değerlendirdi.

Yıldız oyuncu, "Galatasaray ilk maçımdı, keyifliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum. Daha fazla süre almak isterdim. Daha fazla oynamak istiyorum. Atmosfer çok iyiydi. Bu atmosferin devam edeceğini düşünüyorum. 4-2'lik galibiyetten mutluyum. Umarım taraftarlarımız da mutlu olmuştu. İlk 45 dakikamı oynadım, Son 4 ayda en uzun sürem. Adım adım gideceğiz. Ufak bir sakatlık geçirdim, şimdi iyiyim. Daha fazla oynayacağım. En üst seviyeye ulaşacağım" şeklinde konuştu.

4. GOLDEN SONRA ICARDI İLE NE KONUŞTU?

67. dakikada ceza sahası dışından şutunu çeken ve Icardi'nin topa kafayla dokunarak ağlara gönderdiği Galatasaray'ın 4. golüyle ilgili de konuşan Ziyech "Mauro Icardi'nin topa kafayla dokunduğunu maçta fark etmedim. Yanıma geldi ve söyledi. Icardi söylediyse doğrudur. İçeri girerken şakalaştık. Sonra izledik, gerçekten dokunmuş. Güzel bir an oldu" dedi.