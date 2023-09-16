Gözler Icardi'de

Aslan'ın Samsunspor'u konuk edeceği maçta Mauro İcardi bir kez daha "Simge Sağın konseri" verdirmek istiyor. Attığı gollerden sonra ünlü sanatçının "Aşkın olayım" şarkısının çalındığı Rams Park'ta tecrübeli forvet yine bu parçayı dinlettirmeye kararlı. İcardi bu sezon lig ve Avrupa'da 7 karşılaşmada forma giydi. Fileleri 7 defa havalandırmayı başardı. 1 de asisti var. Ligde Trabzonspor ve Gaziantep FK filelerini 2'şer defa sarstı Avrupa'da da Ljubljana'ya 1, Molde'ye içeride ve dışarıda 1'er olmak üzere 2 gol attı. Toplamda şimdiden 7 gole ulaştı. Bugün Karadeniz temsilcisine karşı da gol sevinci yaşamak istiyor.