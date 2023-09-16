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Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş sözler! "Yüzde yüz hazır değil ama..."

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 19:34 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 19:43
Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş sözler! "Yüzde yüz hazır değil ama..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Samsunspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçı öncesi moral bulmak istiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Zaha bir tek dün takım antrenman yaptı. Şampiyonlar Ligi maçında kadromuzda olacak. O da bizim için önemli. Ndombele %100 hazır değil ama süre alacak. Davinson Sanchez yoldan geldi ama ihtiyaç halinde kullanabiliriz. Tam kadro hazırlandık. Oynayacak arkadaşlarımız var, kenardan gelecek arkadaşlarımız var. Geçen haftaki 11'le başlıyoruz. İyi başlamak istiyoruz. Milli ara sonrası her zaman zordur. Çok fazla oyuncumuz milli takımlarda yer almadı, bu avantajdı.

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