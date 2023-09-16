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Galatasaray'daki hırsızlık skandalında flaş gelişme! Muslera bile...

Son dakika haberi: Galatasaray'da forma hırsızlığı skandalı yaşanıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin deposunda yapılan sayımda 2 bin 443 adet ürünün kayıp olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 5 kişiye 17.5'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 10:07 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 10:59
Galatasaray'da hırsızlık skandalı! Böyle ortaya çıktı

Galatasaray Kulübü'ndeki forma hırsızlığı, sponsor firmanın 2020-2021 yıllarında A takım ve teknik heyet için gönderdiği malzemeler normalden erken tükenince ortaya çıktı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin deposunda yapılan sayımda 2 bin 443 adet ürünün kayıp olduğu tespit edildi.

Galatasaray'da hırsızlık skandalı! Böyle ortaya çıktı

Daha sonra yapılan araştırmada, kayıp ürünleri tesislerden çıkardıkları ve internetten sattıkları iddia edilen idari işler sorumlusu Ahmet Kör, akademinin malzeme sorumlusu Gürsel Polat, çamaşırhane sorumlusu Turgut Uygun, takımın masörü Sedat Peker ve Antalya'daki evinde bu ürünlerde 44 adet ele geçirilen Buğra Fatih Ünsal'a hırsızlık suçlamasıyla 17.5'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Galatasaray'da hırsızlık skandalı! Böyle ortaya çıktı

Hürriyet'in haberine göre; Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, formaların internetten satıldığını yönetime şikayet eden taraftar Murat Karabaş tanık olarak ifade verdi. Olayı kendisinin ortaya çıkardığını anlatan Karabaş, "Ben, Galatasaray sevdalısı bir insanım. Formaların internet üzerinden satıldığını görünce yönetime şikâyet ettim. Bunu kanıtlamak için de orijinal formadan satın alıp gösterdim. Hatta satan sanık Buğra'yla iletişime geçtim. Formaları nasıl temin ettiklerini sordum. Bana 'Bizim Galatasaray ile gönül bağımız var. Hediye edilen formalara ulaşıp satıyoruz' dedi. Kendisi koleksiyonermiş. Bu ürünler hâlâ internette satılıyor. Muslera'nın maç esnasında giydiği forma dahi satılıyor" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da hırsızlık skandalı! Böyle ortaya çıktı

Duruşmada söz verilen sanık Buğra Fatih Ünsal, "Ben adliye personeliyim, bilirkişiyim. Ben güvenilir bir personelken şimdi hırsızlıkla suçlanıyorum. Ben neden gönülden bağlı olduğum takımın ürünlerini çalayım! Öyle olsa ürünleri evimde saklar mıyım. Ben hırsız değilim" dedi.

Galatasaray'da hırsızlık skandalı! Böyle ortaya çıktı

Diğer sanık Ahmet Kör ise hiçbir zaman hiçbir şey çalmadığını belirterek mahkemeden beraatını talep etti. Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün mağazacılıktan sorumlu eski yöneticisi Vahap Tanrıverdi'nin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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