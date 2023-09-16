Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Galatasaray bu sezon flaş transferlere imza attı.
Galatasaray bu sezon flaş transferlere imza attı.
Sarı-kırmızılı takım bu sezon birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı.
Mauro Icardi, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi isimler Cimbom'a güç kattı.
Aslan'ın artık öncelikli hedefi Şampiyonlar Ligi...
Son şampiyon Galatasaray'da bir soru oldukça dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de şampiyon olmasına rağmen neden oyuncu satışı yapamadı? İşte cevabı...
Bu sezon kadrosunu yıldızlarla donatan Galatasaray, futbolcu satışından yeterli gelir elde etmemekle eleştirilmişti.
Ancak bu sarı-kırmızılı futbolculara yeterli teklifin gelmediği anlamına gelmiyor!
Zira kulübe yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Galatasaray'ın 5 yıldızına toplamda 55 milyon Euro'yu bulan teklifler geldi.
Ama buna karşın sarı-kırmızılı kurmaylar bu teklifleri geri çevirdi.
Takvim'in haberine göre; Avrupa'nın birçok kulübünden teklif olmasına rağmen Galatasaray Yönetimi Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmayı tercih etti.
ASLAN TEKLIFLERI BEĞENMEDI
Nelsson'a 17, Boey'a 15, Torreira'ya 10, Abdülkerim'e 8, Barış Alper'e de 5 milyon Euro'yu bulan teklifler geldi.
Bu teklifleri geri çeviren Galatasaray Yönetimi'nin ilerleyen dönemde aynı tavrı gösterip göstermeyeceği merak konusu.
Zira Victor Nelsson ve Sacha Boey'in değerini bulmadığı için satışlarının yapılmadığı kulübe yakın kaynaklardan tarafından ifade ediliyor.
Torreira ise alternatif sıkıntısı nedeniyle takımda tutuldu ve satışına onay verilmedi.