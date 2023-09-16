Haberler Galatasaray Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, geçtiğimiz sezon şampiyon olan kadrosunu büyük ölçüde korurken, yeni transferlerle daha da güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, özellikle Nelsson, Boey ve Torreira'ya gelen ciddi teklifleri reddederek, bir serveti geri çevirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Aslan'ın artık öncelikli hedefi Şampiyonlar Ligi...

Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Son şampiyon Galatasaray'da bir soru oldukça dikkat çekiyor.

Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de şampiyon olmasına rağmen neden oyuncu satışı yapamadı? İşte cevabı...

Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Bu sezon kadrosunu yıldızlarla donatan Galatasaray, futbolcu satışından yeterli gelir elde etmemekle eleştirilmişti.

Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Ancak bu sarı-kırmızılı futbolculara yeterli teklifin gelmediği anlamına gelmiyor!

Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Zira kulübe yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Galatasaray'ın 5 yıldızına toplamda 55 milyon Euro'yu bulan teklifler geldi.

Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Ama buna karşın sarı-kırmızılı kurmaylar bu teklifleri geri çevirdi.

Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre; Avrupa'nın birçok kulübünden teklif olmasına rağmen Galatasaray Yönetimi Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmayı tercih etti.

Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

ASLAN TEKLIFLERI BEĞENMEDI
Nelsson'a 17, Boey'a 15, Torreira'ya 10, Abdülkerim'e 8, Barış Alper'e de 5 milyon Euro'yu bulan teklifler geldi.

Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Bu teklifleri geri çeviren Galatasaray Yönetimi'nin ilerleyen dönemde aynı tavrı gösterip göstermeyeceği merak konusu.

Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Zira Victor Nelsson ve Sacha Boey'in değerini bulmadığı için satışlarının yapılmadığı kulübe yakın kaynaklardan tarafından ifade ediliyor.

Galatasaray serveti geri çevirdi! Sebebi ortaya çıktı

Torreira ise alternatif sıkıntısı nedeniyle takımda tutuldu ve satışına onay verilmedi.

DİĞER
Fenomen Almina Bekmezoğlu'na motorlu gasp! Korku dolu kapkaç olayında 15 yıl hapis talebi...
Hukuksuz Halk TV patronun kaçak villasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Bakanlık yazı göndermiş
Kadıköy yıldızlarla doldu taştı!
G.Saray'a yıldız yağdı! İşte transfer raporu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a yıldız yağdı! İşte transfer raporu
Yıldızlar sahneye çıkıyor! İşte Buruk'un 11'i
💰1 DOLAR KAÇ TL?
ÖGG sınav sonuçları sorgula 2023
SURVIVOR ALL STAR 10. YARIŞMACI BELLİ OLDU
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jin-Ho Jo ve Fayed kiralık Jin-Ho Jo ve Fayed kiralık 01:32
Emre Demir Ümraniye'de Emre Demir Ümraniye'de 01:30
Eyüp imzaladı Eyüp imzaladı 01:29
Kartal Kayra Kayserispor'a Kartal Kayra Kayserispor'a 01:28
Davinson Sanchez takıma katıldı Davinson Sanchez takıma katıldı 01:28
Türkiye - Porto Riko | CANLI Türkiye - Porto Riko | CANLI 01:06
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:57
Transfer dönemi sona erdi! İşte son gün bombaları Transfer dönemi sona erdi! İşte son gün bombaları 00:54
F.Bahçe'de iki ismin ayrılığı açıklandı! F.Bahçe'de iki ismin ayrılığı açıklandı! 00:54
G.Saray yıldız ismi Süper Lig ekibine kiraladı! G.Saray yıldız ismi Süper Lig ekibine kiraladı! 00:54
Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı 00:54
G.Saray Eyüp Aydın'ı resmen duyurdu! G.Saray Eyüp Aydın'ı resmen duyurdu! 00:54