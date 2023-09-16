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GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Rams Park Stadyumu'nda 18 maçtır yenilmezlik serisi bulunan Galatasaray, Samsunspor'u da yenerek seriyi devam ettirmek istiyor. Sarı kırmızılı ekipte yeni transferlerden Hakim Ziyech, Ndombele gibi isimlerin maçta süre alması bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 13:10 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 13:31
GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Samsunspor maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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61. RANDEVU

Galatasaray ile Samsunspor bugüne kadar Süper Lig'de 60 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 39 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi.

İki takım en son 7 Ocak 2012 tarihinde Samsun'da karşılaştı ve Galatasaray sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

GALATASARAY 18 YILDIR RAKİBİNE YENİLMİYOR

Galatasaray, Samsunspor'a karşı son yenilgisini 2005 yılında aldı. 26 Ocak 2005 tarihindeki lig karşılaşmasında Samsunspor, evinde Galatasaray'ı 2-1 yendi. Bu tarihten sonra oynanan 4 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı.

BU SEZON 9 RESMİ MAÇ OYNADI

Galatasaray bu sezon 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 3'ü de Süper Lig olmak üzere toplam 9 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde mağlup olmazken, 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan 6 maçta da kalesinde gol görmedi.

SÜPER LİG'DE 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında yaşadı. Cimbom, bu müsabakanın ardından oynadığı 9 mücadelede rakiplerine sadece 1 kez puan kaybetti. Aslan, geride kalan mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, en son Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 18

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kolay puan şansı vermiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından oynadığı 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

LİGDEKİ 5 GOLÜN 4'Ü MAURO ICARDI'DEN

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi bu sezon takımın attığı 5 golün 4'ünü kaydetti. Diğer golü ise Kerem Aktürkoğlu attı. Icardi, 4 golle krallık yarışında da zirvede yer alıyor.

LİGDE GOL YEMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 3 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Aslan bu performansıyla ligde gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'da, Samsunspor maçı öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Takımla çalışmalara başlayan Wilfried Zaha'nın bugün yapılacak son antrenmandan sonra kadroda olup olmayacağı belli olacak. Yeni transferlerden Hakim Ziyech ile Tanguy Ndombele ise Samsunspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

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