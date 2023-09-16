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Galatasaray - Samsunspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. RAMS Stadyumu'nda oynanan mücadelede Cihan Aydın düdük çalıyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 19:56 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 20:00
Galatasaray - Samsunspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

5. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Samsunspor, RAMS Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi Galatasaray'ın ligde 7 puanı, konuk takım Samsunspor'un ise 1 puanı bulunuyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Samsunspor: Okan Koçuk, Bola, Drongelen, Yunus Emre, Schindler, Tait, Soner, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Samsunspor maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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