Galatasaray - Samsunspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
5. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Samsunspor, RAMS Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Ev sahibi Galatasaray'ın ligde 7 puanı, konuk takım Samsunspor'un ise 1 puanı bulunuyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Samsunspor: Okan Koçuk, Bola, Drongelen, Yunus Emre, Schindler, Tait, Soner, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Samsunspor maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.