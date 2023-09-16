GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Farklı bir skora imza atabilirdik!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Samsunspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak Kopenhag'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral depoladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Samsunspor'u tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyun ortaya koydular. Biz de özellikle ilk yarıda hücum kalitesi anlamında iyi oynadık. Geçişlerde daha iyi olsak farklı bir skora imza atabilirdik.

Yeni oyuncuları sahaya sürdük. Hakim Ziyech olumlu işler yaptı. Antrenmanda bunu bana vermişti, böyle oynamasını bekliyordum. Tanguy Ndombele de olumlu işler yaptı.

Kerem Aktürkoğlu ligin başında istemediği şeyleri gördü. Ancak sonrasında önemli başarılara imza attı. Önemli başarılara imza attı. Bizim için önemli oyuncu. İç sahada ufak tefek şeyler oldu ama sahanın en iyilerindendi. Taraftarlar da onu alkışlayarak uğurladı.