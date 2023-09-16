GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens: Kendimizi toparlamayı biliyoruz!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u 4-2'lik skorla geçti.

Maçta bir asiste imza atan Dries Mertens, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERTENS'İN SÖZLERİ:

İlk yarıda çok iyiydik. Birkaç fırsat verdik ama az sayıdaydı. İkinci yarıda iki dakikada iki gol yedik. Toparlandık çünkü kalitemiz var. Kendimizi toparlamayı biliyoruz.

Kerem Aktürkoğlu çok yetenekli bir oyuncu. Elimizdeki değerlerin de kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biraz yaşlanmış bir oyuncu olarak gençlerin iyi performansını görünce çok seviniyorum. Galatasaray'a uzun yıllar çok iyi hizmet edecek.

Buraya geldiğimde Galatasaray'ı şampiyon yapmak istiyordum. Bu sene bunun keyfini çıkarmak ve tekrar şampiyon olmak istiyorum.