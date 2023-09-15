Zaha takıma katıldı

Galatasaray, Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman pas çalışması ile başladı ve daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Basına kapalı olan bölümde ise Samsunspor karşılaşmanın taktiği üzerinde duruldu. Wilfried Zaha, özel programındaki çalışmalarının ardından takımla antrenmanda yer aldı. Antrenmanı Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.
Galatasaray, Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman pas çalışması ile başladı ve daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Basına kapalı olan bölümde ise Samsunspor karşılaşmanın taktiği üzerinde duruldu. Wilfried Zaha, özel programındaki çalışmalarının ardından takımla antrenmanda yer aldı. Antrenmanı Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.