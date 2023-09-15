SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Son Aslan Eyüp

Galatasaray transferde şova devam ediyor. İcardi, Zaha, Ziyech, Angelino, Tete, Ndombele, Sanchez gibi önemli isimleri kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'te forma giyen Eyüp Aydın'ın transferini de bitirdi. Dün ilk sinyal Okan Buruk'tan geldi. Buruk, transferin bugün biteceğinin hatırlatılması üzerine, "Transferle ilgili yarın (bu) akşama kadar süre var. Bu süre içinde genç, katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmeler var. Bununla alakalı bir gelişme olabilir" dedi.

4 YIL GALATASARAY'DA

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Galatasaray'ın Eyüp Aydın'la anlaştığı ortaya çıktı. Genç oyuncunun gelişiyle birlikte Galatasaray, orta sahada yerli rotasyonunu güçlendirmiş oldu. Sarı-kırmızılı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Eyüp Aydın, 2023/24 sezonunda 240 bin euro maaş kazanacak. Sonraki yıllarda bu rakam kademeli olarak artacak. Oyuncu 50 bin euro da imza parası alacak. Bayern'in tüm altyapı takımlarında forma giyen Eyüp, kariyeri boyunca çıktığı 63 karşılaşmada 4 gol, 10 asist üretti.

ALMANYA FORMASI GİYDİ

19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca çifte vatandaşlığı bulunan futbolcu, Almanya'nın U16 takımında da forma giydi.