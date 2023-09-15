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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın futbolcusu Leo Dubois Başakşehir yolcusu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın 29 yaşındaki sağ beki Leo Dubois ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son gelen bilgilere göre Fransız oyuncu, Başakşehir'e transfer olacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 18:16 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 18:47
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın futbolcusu Leo Dubois Başakşehir yolcusu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın futbolcusu Leo Dubois ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

A Spor'da yer alan habere göre Dubois, Başakşehir'e transfer olacak.

Futbolcunun evrak işlerinin yetiştirilmeye çalışıldığı bilgisi aktarıldı.

LEO DUBOIS KİMDİR?

Leo Dubois, futbola ülkesi Fransa'nın Nantes alt yapısında başladı. Ardından Nantes'in A Takım seviyesine yükseldi.

2018 yaz transfer döneminde bir başka Fransız ekibi O. Lyon'un yolunu tuttu. 2022 yaz transfer döneminde ise Galatasaray'a imza attı.

Ana mevkisi sağ bek olan oyuncu sol bek ve orta sahanın sağında görev alabiliyor.

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