Haberler Galatasaray Kalesini kapattı

Kalesini kapattı

Galatasaray ilk 3 haftada başarılı bir grafik çizdi. Ligde çıktığı 3 karşılaşmada rakipleri, toplamda 34 şut çekip 11 isabetli şut yakaladı. Sarı-kırmızılı takım ise bu 3 karşılaşmada toplamda 48 şut çekip bu şutların 13'ünde isabet buldu, 5 gol atıp gol yemedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
Kalesini kapattı
Galatasaray ilk 3 haftada başarılı bir grafik çizdi. Ligde çıktığı 3 karşılaşmada rakipleri, toplamda 34 şut çekip 11 isabetli şut yakaladı. Sarı-kırmızılı takım ise bu 3 karşılaşmada toplamda 48 şut çekip bu şutların 13'ünde isabet buldu, 5 gol atıp gol yemedi.
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