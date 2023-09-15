Kalesini kapattı

Galatasaray ilk 3 haftada başarılı bir grafik çizdi. Ligde çıktığı 3 karşılaşmada rakipleri, toplamda 34 şut çekip 11 isabetli şut yakaladı. Sarı-kırmızılı takım ise bu 3 karşılaşmada toplamda 48 şut çekip bu şutların 13'ünde isabet buldu, 5 gol atıp gol yemedi.
Galatasaray ilk 3 haftada başarılı bir grafik çizdi. Ligde çıktığı 3 karşılaşmada rakipleri, toplamda 34 şut çekip 11 isabetli şut yakaladı. Sarı-kırmızılı takım ise bu 3 karşılaşmada toplamda 48 şut çekip bu şutların 13'ünde isabet buldu, 5 gol atıp gol yemedi.