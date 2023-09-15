SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Eyüp Aydın sonrası bir bomba daha!

Galatasaray transferde şova devam ediyor. Icardi, Zaha, Ziyech, Angelino, Tete, Ndombele, Sanchez gibi önemli isimleri kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'te forma giyen Eyüp Aydın'ın transferini de bitirdi.
Dün ilk sinyal Okan Buruk'tan gelmişti. Buruk, transfer ile ilgili olarak "Transferle ilgili yarın (bu) akşama kadar süre var. Bu süre içinde genç, katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmeler var. Bununla alakalı bir gelişme olabilir" demişti.
Ardından Galatasaray genç oyuncunun transferini resmen duyurmuştu.