Haberler Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Eyüp Aydın sonrası bir bomba daha!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Eyüp Aydın sonrası bir bomba daha!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Eyüp Aydın'ın ardından Almanya'dan başka bir gurbetçi yıldızı daha kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Almanya'dan Eyüp Aydın'ın ardından bir yıldız daha!

Galatasaray transferde şova devam ediyor. Icardi, Zaha, Ziyech, Angelino, Tete, Ndombele, Sanchez gibi önemli isimleri kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'te forma giyen Eyüp Aydın'ın transferini de bitirdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Almanya'dan Eyüp Aydın'ın ardından bir yıldız daha!

Dün ilk sinyal Okan Buruk'tan gelmişti. Buruk, transfer ile ilgili olarak "Transferle ilgili yarın (bu) akşama kadar süre var. Bu süre içinde genç, katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmeler var. Bununla alakalı bir gelişme olabilir" demişti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Almanya'dan Eyüp Aydın'ın ardından bir yıldız daha!

Ardından Galatasaray genç oyuncunun transferini resmen duyurmuştu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Almanya'dan Eyüp Aydın'ın ardından bir yıldız daha!

4 YIL GALATASARAY'DA

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Galatasaray, Eyüp Aydın'ı resmen açıkladı. Genç oyuncunun gelişiyle birlikte Galatasaray, orta sahada yerli rotasyonunu güçlendirmiş oldu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Almanya'dan Eyüp Aydın'ın ardından bir yıldız daha!

Sarı-kırmızılı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Eyüp Aydın, 2023/24 sezonunda 240 bin euro maaş kazanacak. Sonraki yıllarda bu rakam kademeli olarak artacak.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Almanya'dan Eyüp Aydın'ın ardından bir yıldız daha!

Oyuncu 50 bin euro da imza parası alacak. Bayern'in tüm altyapı takımlarında forma giyen Eyüp, kariyeri boyunca çıktığı 63 karşılaşmada 4 gol, 10 asist üretti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Almanya'dan Eyüp Aydın'ın ardından bir yıldız daha!

ALMANYA FORMASI GİYDİ

19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Almanya'dan Eyüp Aydın'ın ardından bir yıldız daha!

Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca çifte vatandaşlığı bulunan futbolcu, Almanya'nın U16 takımında da forma giydi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Almanya'dan Eyüp Aydın'ın ardından bir yıldız daha!

GÖKDENİZ SIRADA

Galatasaray, Eyüp Aydın'la birlikte Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile de anlaşma sağladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Almanya'dan Eyüp Aydın'ın ardından bir yıldız daha!

Sarı-kırmızılı ekip, genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Almanya'dan Eyüp Aydın'ın ardından bir yıldız daha!

Bu transferin de bugün açıklanması bekleniyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Almanya'dan Eyüp Aydın'ın ardından bir yıldız daha!

Borussia Dortmund U17 takımı ile toplam 28 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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