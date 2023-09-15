Haberler Galatasaray Galatasaray - Samsunspor maçı canlı izle | Galatasaray - Samsunspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Samsunspor maçı canlı izle | Galatasaray - Samsunspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Rams Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabkaada Cihan Aydın düdük çalacak. Yeni transferler Ndombele, Ziyech ve Zaha'nın kadroda yer alması bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:40
Galatasaray - Samsunspor maçı canlı izle | Galatasaray - Samsunspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Samsunspor maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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