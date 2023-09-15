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Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:40
Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray A grubunun ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kopenhag maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak. Müsabakayı Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

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