Dursun Özbek ve Erden Timur'a teşekkür

Futbolcularının durumları hakkında bilgi veren teknik direktör Buruk, "Başta başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Önemli bir kadro kurdular. Galatasaray camiası için birliktelik sağladılar. Geçen sezondan başlayan şampiyonluk yolumuz bu sezon hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi ile birleşti. Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu ve motive olduğunu görüyoruz. Bu da bir teknik adam olarak sevindiriyor. Amacımız yüzlerini daha çok güldürmek" ifadelerini kullandı.
Futbolcularının durumları hakkında bilgi veren teknik direktör Buruk, "Başta başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Önemli bir kadro kurdular. Galatasaray camiası için birliktelik sağladılar. Geçen sezondan başlayan şampiyonluk yolumuz bu sezon hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi ile birleşti. Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu ve motive olduğunu görüyoruz. Bu da bir teknik adam olarak sevindiriyor. Amacımız yüzlerini daha çok güldürmek" ifadelerini kullandı.