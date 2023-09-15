Bu sezonki 13. transfer

Eyüp Aydın'ın transferiyle birlikte Galatasaray'ın yeni isimleri 13'e çıktı. İcardi'nin bonservisini PSG'den alan sarı- kırmızılı ekip, daha sonra kadrosuna Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervisoglu, Sirachan Nas, Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Ndombele ve Davinson Sanchez'i dahil etti.
Eyüp Aydın'ın transferiyle birlikte Galatasaray'ın yeni isimleri 13'e çıktı. İcardi'nin bonservisini PSG'den alan sarı- kırmızılı ekip, daha sonra kadrosuna Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervisoglu, Sirachan Nas, Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Ndombele ve Davinson Sanchez'i dahil etti.