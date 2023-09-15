Haberler Galatasaray Bizi karıştırmak istiyorlar!

Bizi karıştırmak istiyorlar!

“Dışarıdan Galatasaray’ı karıştırmak için çok büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar oluyor. Futbolcularımız, bizim ve herkes için bunları bekliyoruz. Bunlara da hazırız ve göğüs gerecek güçteyiz”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
Bizi karıştırmak istiyorlar!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon da başarılı olmak için çalışacaklarını söyledi. Florya'da gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Buruk, "İyi ve başarılı olacak bir kadroya sahibiz. Hedefimiz 24. şampiyonluk. Onun yanında da Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Galatasaray'ın genlerinde olan, Avrupa'daki başarıyı yeniden ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun için kendime ve oyuncularıma inanıyorum. Galatasaray'ın önü açık, çok başarılı olacak. Dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmak için çok büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar var.

"BİZİM İÇİN ZORLU BİR PERİYOT BAŞLIYOR"

Futbolcularımız, bizim ve herkes için bunları bekliyoruz. Bunlara da hazırız ve göğüs gerecek güçteyiz. Sadece futbola odaklanacağız. En doğru iş, sahada cevap vermek, kazanarak yola devam etmek. Bu sezon da aynı istekle devam edeceğiz. Daha da başarılı olacağız. Kimse merak etmesin" ifadesini kullandı. Güzel ve güneşli bir gün yaşadıklarını belirten Buruk, "Teknik adam olarak da yüzüm gülüyor. Uzun zamandır planladığımız gibi bütün oyuncularımızı en hazır haliyle kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz. Bu hafta bizim için önemli bir maç periyodu başlıyor. İlk olarak ligin yeni ve gelişen takımı Samsunspor ile karşılaşacağız. Milli ara sonrası galibiyetle başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"FORMASYON DENEYECEĞİM"

Farklı oyuncular ve formasyonlar deneyeceklerini aktaran Buruk, "Birçok oyuncumuzu farklı yerlerde kullanabiliriz. Önemli olan şablonumuzu oturtmak. Oyuncularımızın kalitesine ihtiyaç duyuyoruz. Bu kaliteyi sahaya koyduğumuzda etkili bir Galatasaray ortaya çıkacak" dedi.

"11 YAŞINDA BAŞLADIM"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözleşmeyle ilgili bir görüşme yapılmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: Transfer sezonu bitiyor. Ondan sonra oturup konuşuruz. Sözleşme ikinci sırada gelecek bir konu. Ben, Galatasaray altyapısından yetiştim. Şu anda üstünde bulunduğumuz sahada 11 yaşımda seçmeye girmiştim. Şu anda 50. yaşıma gidiyorum ve teknik direktörüm. Benden mutlusu olamaz. Maddiyat bizim için ikinci sırada gelir. Galatasaray'ın başarısı önceliğimiz.

"MEMNUN KALMADIK"

Devler Ligi elemelerindeki futbollarının kendilerini memnun etmediğini ifade eden tecrübeli Buruk şöyle konuştu: Ligdeki performansımızı artırdığımızı Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında gösterdik. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızdan memnun olmadık. 15 sene sonra bir Türk takımı elemelerden geçerek Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ne kadar oyunumuzdan mutlu olmasak da çok önemli bir başarıya imza attık.

ISLANDI

Okan Buruk'un konuşmasını sürdürdüğü sırada çimlerin sulama sistemi açıldı. Buruk'un ıslanması üzerine, "Bitirmemiz gerekiyormuş" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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