Biletler satışta

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü Kopenhag ile karşılaşacak. Rams Park’ta saat 19.45’te başlayacak maçın biletleri dün öncelikli kart sahipleri için satışa sunuldu. 700 ila 17 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletleri bugün 11.00’den itibaren GS Logolu passolig kart sahipleri de alabilecek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü Kopenhag ile karşılaşacak. Rams Park'ta saat 19.45'te başlayacak maçın biletleri dün öncelikli kart sahipleri için satışa sunuldu. 700 ila 17 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletleri bugün 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kart sahipleri de alabilecek.