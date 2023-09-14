Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

SON DAKİKA - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

Son dakika spor haberi: Transferde durmak bilmeyen Galatasaray'dan bir hamle daha geldi. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, geleceğe yönelik bir takviye yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle istediği 19 yaşındaki futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşıldı. Galatasaray'ın her konuda anlaştığı genç oyuncunun İstanbul'a geliş saati belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 16:36 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 16:59
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

Galatasaray transfer operasyonuna hız kesmeden devam ediyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

3 kulvarda başarı hedefinde olan sarı-kırmızılılar, üst üste hamlelerle kadrosunu güçlendiriyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

Son olarak Ndombele ve Davinson Sanchez'e imza attıran Aslan'da operasyon sürüyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

Ndombele'yi kiralık olarak olarak kadrosuna katan Cimbom'un 5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

Davinson Sanchez'e ise 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, gözünü yeniden transfere çevirdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

Yıldız oyunculara imza attırarak şov yapan Galatasaray'da genç oyunculara da ayrı bir önem veriliyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

Gelecek vaat eden isimlerin peşine düşen Aslan, transferi bitirmek için düğmeye bastı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

EYÜP AYDIN CİMBOM'DA!
Galatasaray gençlik harekatı kapsamında Bayern Münih'ten Eyüp Aydın transferinde anlaşma sağladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

ASpor'un haberine göre; Transferde mutlu sona ulaşan Cimbom, 19 yaşındaki oyuncuya imza attıracak.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

İSTANBUL'A GELİYOR!
Sözleşme görüşmelerini ilerletmek için bu gece 23.00'te İstanbul'a gelecek olan Eyüp Aydın, burada resmi sözleşmeyi imzalayacak.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

Eyüp Aydın, ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde forma giyiyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

Kariyerinde 63 karşılaşmada sahaya çıkan genç oyuncu, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

19 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Heidenheim altyapısından Bayern Münih'e transfer oldu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

Eyüp Aydın'ın güncel piyasa değeri 800 bin euro olarak gösteriliyor.

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