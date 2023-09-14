SON DAKİKA - Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor

Galatasaray transfer operasyonuna hız kesmeden devam ediyor.
Galatasaray transfer operasyonuna hız kesmeden devam ediyor.
3 kulvarda başarı hedefinde olan sarı-kırmızılılar, üst üste hamlelerle kadrosunu güçlendiriyor.
Son olarak Ndombele ve Davinson Sanchez'e imza attıran Aslan'da operasyon sürüyor.
Ndombele'yi kiralık olarak olarak kadrosuna katan Cimbom'un 5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
Davinson Sanchez'e ise 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, gözünü yeniden transfere çevirdi.
Yıldız oyunculara imza attırarak şov yapan Galatasaray'da genç oyunculara da ayrı bir önem veriliyor.
Gelecek vaat eden isimlerin peşine düşen Aslan, transferi bitirmek için düğmeye bastı.
EYÜP AYDIN CİMBOM'DA!
Galatasaray gençlik harekatı kapsamında Bayern Münih'ten Eyüp Aydın transferinde anlaşma sağladı.
ASpor'un haberine göre; Transferde mutlu sona ulaşan Cimbom, 19 yaşındaki oyuncuya imza attıracak.
İSTANBUL'A GELİYOR!
Sözleşme görüşmelerini ilerletmek için bu gece 23.00'te İstanbul'a gelecek olan Eyüp Aydın, burada resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Eyüp Aydın, ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde forma giyiyor.
Kariyerinde 63 karşılaşmada sahaya çıkan genç oyuncu, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
19 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Heidenheim altyapısından Bayern Münih'e transfer oldu.
Eyüp Aydın'ın güncel piyasa değeri 800 bin euro olarak gösteriliyor.