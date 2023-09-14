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Okan Buruk'tan basın mensuplarına iddialı açıklamalar

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Samspunspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar başladı. Sarı-kırmızılılarda antreman öncesi mensuplarının sorularını yanıtlayan Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 11:42
Okan Buruk'tan basın mensuplarına iddialı açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk şu ifadelere yer verdi.

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Teknik adam olarak yüzüm gülüyor. Bütün oyuncularım bugün antrenmana çıkıyor. Bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz.

Bu hafta bizim için çok önemli bir maç periyodu başlıyor. Samsunspor, gelişen, yeni, önemli transferler yapan bir takım.

7 maçlık periyot bizim için başlıyor. Çok uzun bir periyot olacak. Bu 7 maçlık süreçte kadromuzun tamamlanması, oyuncularımızın gerçek performanslarını bulmaları için geçirecekleri süre, birçok oyuncumuz sezon başı kampı geçirmedi. Yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla beraber antrenmanlara başlıyor. Hakim 2 gün önce başladı. Son transferimiz Ndombele geçen hafta geldi. 1-2 hafta içerisinde en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum.

"LİGE VE DEVLER LİGİ'NE HAZIRIZ"

Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma gerçekten bu anlamda çok inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Önemli kadro kurdular. Galatasaray camiasında birliktelik sağladılar. Geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'yle birleşti. Dolu tribünleri görüyoruz, Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Bu da bir teknik adam olarak beni sevindiriyor. Amacımız onların yüzünü daha çok güldürmek.

"KARIŞTIRMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA VAR"

Bu süreçte daha çok birlikte olmalıyız. Dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmak için büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar... Futbolcularımız, bizim için bekliyoruz. Bunlara hazırız. Göğüs gereriz. İşimiz futbol. Sadece futbola odaklanacağız.

Transferle ilgili yarın akşama kadar bir süre var. Bu süre içerisinde genç, katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var. Olabilir. Olmazsa bu şekilde kapatacağız gibi düşündük.

"EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Oyuncularım ve benimle ilgili bir sürü haber çıkıyor. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak birincildir, her şeyin üstünde gelir. Diğer konularda yönetimin kararına saygı duyacak ve kabul edecek bir insanım. En büyük hayalim Galatasaray teknik direktörlüğüydü, bunu da devam ettirmek istiyorum. Güçlü ve dik durmamız önemli. Ondan sonra maddiyat ikinci sırada gelir. Bizim için, hepimiz için Galatasaray'ın başarısı birinci sırada...

"KONTRAT KONUŞMADIK"

Kontratla ilgili bir şey konuşmadık. Transfer süreci vardı. Sonra oturup konuşacağız. Kontrat ikinci sırada. Önemli olan güçlü olması, başarılı olması Galatasaray'ın. Geçen sene Galatasaray'ın yeniden şampiyon olması çok önemliydi. Çok kötü bir seneden sonra yönetim, teknik heyet, takım yenilendi ve çok güçlü bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunu böyle devam ettirmek istiyoruz.

"BİRÇOK ŞEY DENEYECEĞİZ"

Oyun olarak farklı değişkenlikler olabilir, orta sahada, defansta, forvette. Birçok şey deneyeceğiz. Haftalar geçtikçe, maç içerisinde karar vereceğiz. 4 tane orta sahamız var, Kaan Ayhan'ı da orada destek olarak kullanıyoruz. Birçok oyuncumuzu farklı yerlerde kullanabiliriz.

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