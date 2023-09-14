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Galatasaray'da Samsunspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Uzun süredir bireysel program uygulanan Wilfried Zaha, takımla çalışmaya katıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 13:10
Galatasaray'da Samsunspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman öncesinde Fransız sağ bek Leo Dubois'nın doğum günü dolayısıyla pasta kesildi. Teknik ekip ve futbolcular, 29 yaşına giren arkadaşlarını alkışlayarak tebrik etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas istasyonu çalışması yaptı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Uzun süredir takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdüren yeni transferlerden Wilfried Zaha, takımla çalışmalara katıldı. Milli takımdan bu sabah dönen Kongolu Cedric Bakambu ile milli takım kampından sonra İngiltere'ye özel eşyalarını toplamaya giden Kolombiyalı yeni transfer Davinson Sanchez, çalışmada yer almadı.

Antrenmanı Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.

Galatasaray, yapacağı idmanla Samsunspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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