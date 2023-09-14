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Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Galatasaray - Kopenhag maçı ile başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı A grubunda galibiyet ile başlangıç yapmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 12:10
Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray A grubunun ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kopenhag maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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