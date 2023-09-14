GALATASARAY HABERLERİ - Stefan Kuntz ile Abdülkerim Bardakcı ne konuştu? Ortaya çıktı

"EŞİM HER AN DOĞUM YAPABİLİR"

Bu görüşmede, tecrübeli stoperin eşinin hamileliğinin son aşamada olduğunu söyleyip, "Ermenistan maçı A Milli Takım'ımız için çok önemli. Bu nedenle bu maçta takımı yalnız bırakmam doğru olmaz. Japonya karşılaşması ise özel bir maç ve eşim her an doğum yapabilir. İzin verirseniz Belçika seyahatine katılmak istemiyorum. Galatasaray'ın tesisleri ile evimin arasındaki mesafe 15 dakika. Bu süreçte antrenmanlara devam edeceğim" dediği bildirildi.