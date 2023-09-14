GALATASARAY HABERLERİ - Stefan Kuntz ile Abdülkerim Bardakcı ne konuştu? Ortaya çıktı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda Abdülkerim Bardakcı, Japonya karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmemişti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda Abdülkerim Bardakcı, Japonya karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmemişti.
Tecrübeli savunmacının Galatasaray'da antrenmanlarda yer alması ise sosyal medyada gündem yaratmıştı.
A Milli Futbol Takımı'ndan izin isteyen Abdülkerim Bardakcı konusundaki gerçekler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
ERMENİSTAN KADROSUNDA YER ALDI
A Milli Futbol Takımı'nın Eskişehir'de oynadığı maçta Abdülkerim Bardakcı, yedek kulübesinde yer aldı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Abdülkerim Bardakcı'ya kritik müsabakada forma şansı vermedi. Stoper tandeminde Merih Demiral ile Çağlar Söyüncü ikilisi görev yaptı.
JAPONYA KADROSUNDAN ÇIKARILDI
A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ile oynadığı karşılaşmanın ardından Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı.
TFF'den yapılan resmi açıklamada, "Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım'ımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı" denilmişti.
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray antrenmanında yer alması sosyal medyada gündem olmuştu.
Milliyet'te yer alan habere göre, A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Abdülkerim'in, kampa gittiği ilk gün Stefan Kuntz ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
"EŞİM HER AN DOĞUM YAPABİLİR"
Bu görüşmede, tecrübeli stoperin eşinin hamileliğinin son aşamada olduğunu söyleyip, "Ermenistan maçı A Milli Takım'ımız için çok önemli. Bu nedenle bu maçta takımı yalnız bırakmam doğru olmaz. Japonya karşılaşması ise özel bir maç ve eşim her an doğum yapabilir. İzin verirseniz Belçika seyahatine katılmak istemiyorum. Galatasaray'ın tesisleri ile evimin arasındaki mesafe 15 dakika. Bu süreçte antrenmanlara devam edeceğim" dediği bildirildi.
"SEN OLMASAN DA OLUR"
Kuntz'un ise buna karşılık, "Ermenistan maçında takımla beraber olmanı ben de istiyorum. Japonya maçı özel ve sen olmasan da olur" dediği dile getirildi.
Bu gelişme üzerine Abdülkerim Bardakçı, Ermenistan karşılaşmasının ardından Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Abdülkerim de Florya Tesisleri evine yakın olduğu için Galatasaray ile antrenmana çıktı. TFF'nin de resmi sitesinde, Abdülkerim için, "Hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı" açıklaması yapılmıştı.