Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

Galatasaray'da ayrılık operasyonu için düğmeye basıldı.
Galatasaray'da ayrılık operasyonu için düğmeye basıldı.
Yaptığı yıldız transferlerle şov yapan sarı-kırmızılılar, camiayı heyecanlandıran bir takım kurdu.
Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı ana hedef olarak belirleyen Cimbom, önemli isimlere imza attırdı.
Son olarak Ndombele ve Davinson Sanchez'i kadrosuna katan Aslan, iki yıldızı da Devler Ligi kadrosuna kaydettirdi.
Transferi büyük ölçüde kapatan Galatasaray'da gözler ayrılacak oyunculara çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk ile koordineli çalışan yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlere veda edecek.
Kadrosunda 15 yabancı futbolcu Galatasaray, kural gereği birini göndermek zorunda.
LEO DUBOIS TOPUN AĞZINDA!
Hürriyet'in haberine göre; Ayrılacak oyuncuları belirleyen sarı-kırmızılılarda öne çıkan isim Leo Dubois oldu.
GİRİŞİMLER SONUÇSUZ!
Fransız futbolcuyla yolları ayırmak isteyen Cimbom, şu ana kadar yaptığı girişimlerden sonuç alamadı.
Fransız futbolcu hem İstanbul'dan ayrılmak istememesi hem de net 2.5 milyon Euro'ya ulaşan yıllık ücretinin yüksek olması nedeniyle kulüp bulamadı.
Avrupa'da transfer dönemi kapandığı için Süper Lig'den başka şansı olmayan 28 yaşındaki oyuncuya kiralık gideceği bir takım bulunursa, tıpkı geçen yıl Mbaye Diagne'de olduğu gibi ücretinin büyük bölümünü Galatasaray karşılayacak.
LİSANSI ASKIYA ALINABİLİR!
Transfer sezonunun kapanacağı 15 Eylül'e dek kulüp bulunamazsa da lisansı askıya alınacak.
Galatasaray'ın Lyon'dan transfer ettiği Dubois'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılardaki kariyerinde 28 maçta sahaya çıktı.
Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.