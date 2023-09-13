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Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü yıldızların transferleriyle yankı uyandıran Galatasaray'da sıra ayrılacak isimlere geldi. Şu anki durumda 15 yabancısı bulunan sarı-kırmızılılar, kural gereği 1 yabancı oyuncusunu göndermek zorunda. Teknik direktör Okan Buruk ile yönetim arasında yapılan görüşmeler sonucu takımda düşünülmeyen isme bu karar iletildi. Teklifi kabul etmeyen yıldız futbolcu, krize neden oldu. Transferin son gününe kadar anlaşmaya yanaşmadığı takdirde o ismin lisansı dondurulacak. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 15:18 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 15:19
Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

Galatasaray'da ayrılık operasyonu için düğmeye basıldı.

Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

Yaptığı yıldız transferlerle şov yapan sarı-kırmızılılar, camiayı heyecanlandıran bir takım kurdu.

Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı ana hedef olarak belirleyen Cimbom, önemli isimlere imza attırdı.

Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

Son olarak Ndombele ve Davinson Sanchez'i kadrosuna katan Aslan, iki yıldızı da Devler Ligi kadrosuna kaydettirdi.

Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

Transferi büyük ölçüde kapatan Galatasaray'da gözler ayrılacak oyunculara çevrildi.

Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

Teknik direktör Okan Buruk ile koordineli çalışan yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlere veda edecek.

Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

Kadrosunda 15 yabancı futbolcu Galatasaray, kural gereği birini göndermek zorunda.

Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

LEO DUBOIS TOPUN AĞZINDA!
Hürriyet'in haberine göre; Ayrılacak oyuncuları belirleyen sarı-kırmızılılarda öne çıkan isim Leo Dubois oldu.

Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

GİRİŞİMLER SONUÇSUZ!
Fransız futbolcuyla yolları ayırmak isteyen Cimbom, şu ana kadar yaptığı girişimlerden sonuç alamadı.

Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

Fransız futbolcu hem İstanbul'dan ayrılmak istememesi hem de net 2.5 milyon Euro'ya ulaşan yıllık ücretinin yüksek olması nedeniyle kulüp bulamadı.

Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

Avrupa'da transfer dönemi kapandığı için Süper Lig'den başka şansı olmayan 28 yaşındaki oyuncuya kiralık gideceği bir takım bulunursa, tıpkı geçen yıl Mbaye Diagne'de olduğu gibi ücretinin büyük bölümünü Galatasaray karşılayacak.

Galatasaray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı askıya alınacak

LİSANSI ASKIYA ALINABİLİR!
Transfer sezonunun kapanacağı 15 Eylül'e dek kulüp bulunamazsa da lisansı askıya alınacak.

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