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Galatasaray'da Samsunspor maçının çalışmaları devam ediyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 21:46
Galatasaray'da Samsunspor maçının çalışmaları devam ediyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenman öncesinde 23 yaşına giren Sacha Boey'in doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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