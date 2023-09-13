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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Bir yandan iç transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray, takımın genç yıldızı Sacha Boey'e, yeni mukavele teklifinde bulundu. Fransız futbolcu, o maddeleri geri çevirdi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 13:59
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

Galatasaray'da performansıyla dikkat çeken Sacha Boey ile ilgli çarpıcı bir ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

Yönetim Fransız sağ bekin maaşına zam yaparak sözleşmesini uzatmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

Ayrıca kurmaylar serbest kalma maddesini 25 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

Ancak Fransız oyuncudan olumsuz yanıt geldiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

Boey'in, maaşıma zam yapılmasını kabul ettiği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

Ancak Takvim'in haberine göre kontrat süresinin uzatılmasını ve serbest kalma maddesinin koyulmasını istemediğini ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

Yıldız ismin Sarı-Kırmızılı takım ile olan kontratı 2025 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

22 yaşındaki futbolcu gelecek sezon kontratının son senesine girecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

Bu sebeple yönetim, oyuncunun fiyatının düşüceğini düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

Kurmayların Fransız yıldızı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

Yıldız oyuncu Galatasaray formasıyla şu ana kadar 61 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

Fransız sağ bek 2 gol, 4 asiste imza attı.

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