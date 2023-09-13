GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz! Sacha Boey o maddeleri kabul etmedi

Galatasaray'da performansıyla dikkat çeken Sacha Boey ile ilgli çarpıcı bir ortaya atıldı.
Galatasaray'da performansıyla dikkat çeken Sacha Boey ile ilgli çarpıcı bir ortaya atıldı.
Yönetim Fransız sağ bekin maaşına zam yaparak sözleşmesini uzatmak istiyor.
Ayrıca kurmaylar serbest kalma maddesini 25 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor.
Ancak Fransız oyuncudan olumsuz yanıt geldiği iddia edildi.
Boey'in, maaşıma zam yapılmasını kabul ettiği bildirildi.
Ancak Takvim'in haberine göre kontrat süresinin uzatılmasını ve serbest kalma maddesinin koyulmasını istemediğini ifade edildi.
Yıldız ismin Sarı-Kırmızılı takım ile olan kontratı 2025 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcu gelecek sezon kontratının son senesine girecek.
Bu sebeple yönetim, oyuncunun fiyatının düşüceğini düşünüyor.
Kurmayların Fransız yıldızı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Yıldız oyuncu Galatasaray formasıyla şu ana kadar 61 maça çıktı.
Fransız sağ bek 2 gol, 4 asiste imza attı.
Boey bu sezon 9 maçta da forma giydi.
22 yaşındaki oyuncu bu müsabakalarda 810 dakika sahada kaldı ve oyundan hiç çıkmadı.
Boey, Okan Buruk'un taktik tahtasında yer verdiği ilk isimlerden.