GALATASARAY HABERLERİ - Aslan tarihi krizin kapısından döndü! Paul Pogba...

Kanında yüksek oranda testosteron tespit edilen ve geçici süreyle futboldan men edilen Paul Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta, "İkinci testi bekliyoruz. O zamana kadar hiçbir şey söyleyemeyiz. Ancak kesin olan şu ki Paul'un niyeti kuralları çiğnemek değildi" dedi.