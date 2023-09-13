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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan tarihi krizin kapısından döndü! Paul Pogba...

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer listesine bir süre önce Paul Pogba'yı alan Galatasaray'ın, kulüp doktorlarının dikkati sayesinde büyük bir krizin kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte yaşananlar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 09:38
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan tarihi krizin kapısından döndü! Paul Pogba...

Kulüp doktorlarının titizliği ve uzmanlığı Galatasaray'ı olası bir krizden kurtardı... Sarı-kırmızılı yönetimin Tanguy Ndombele'den önce orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isim Paul Pogba idi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan tarihi krizin kapısından döndü! Paul Pogba...

Fransa Milli Takımı ve kulüp kariyerinde çok sayıda kupa kazanan 30 yaşındaki futbolcunun mali şartları son derece uygundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan tarihi krizin kapısından döndü! Paul Pogba...

Juventus'un gözden çıkardığı Pogba da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve kadrosuna dünyaca ünlü isimleri dahil eden sarı-kırmızılı kulüpte oynamayı çok istiyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan tarihi krizin kapısından döndü! Paul Pogba...

Galatasaray yönetimi de Pogba gibi bir dünya markasını kadrosuna katmayı çok arzu ediyordu. Ancak bazı endişeleri vardı zira oyuncunun sakatlığı nedeniyle Juventus'tan gönderilmek istendiği iddiası vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan tarihi krizin kapısından döndü! Paul Pogba...

Hürriyet'te yer alan habere göre işi şansa bırakmak istemeyen sarı kırmızılılar, detaylı sağlık kontrolü talep etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan tarihi krizin kapısından döndü! Paul Pogba...

Pogba da kabul edince Galatasaray'ın doktorları Fransa'ya giderek oyuncuyu sağlık kontrolüne soktu. Yapılan testler sonucunda doktorlar transferi riskli bulunca alınmasından vazgeçildi ve Ndombele ile anlaşıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan tarihi krizin kapısından döndü! Paul Pogba...

Sağlık kontrolünden geçemediği için transfer edilmeyen Paul Pogba'nın önceki gün doping testinin pozitif çıktığının açıklanması Galatasaray yönetimine derin bir nefes aldırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan tarihi krizin kapısından döndü! Paul Pogba...

Zira ikinci testin de pozitif sonuçlanması halinde 2 ila 4 yıl arası ceza alması beklenen Fransız futbolcunun transferi sarı-kırmızılıları büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacaktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan tarihi krizin kapısından döndü! Paul Pogba...

Sözleşmesi feshedilse dahi, transfer döneminin kapanmasına sadece 2-3 gün kalacağı için yerine o kalitede bir oyuncuyu uygun koşullarda bulmak neredeyse imkansız hale gelecek ve tüm hesaplar alt üst olacaktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan tarihi krizin kapısından döndü! Paul Pogba...

Kanında yüksek oranda testosteron tespit edilen ve geçici süreyle futboldan men edilen Paul Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta, "İkinci testi bekliyoruz. O zamana kadar hiçbir şey söyleyemeyiz. Ancak kesin olan şu ki Paul'un niyeti kuralları çiğnemek değildi" dedi.

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